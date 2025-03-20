الأعلى للإعلام: تغريم قناة ”هي” 100 ألف جنيه.. وإيقاف معلق مباراة الكرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 03:31 مساءً - استدعاء مسئول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة بسبب صورة لاعب

بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الأستاذ عصام الأمير، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز الآتي:

أولًا: مجازاة قناة «هي» بأداء مبلغ مالي 100 ألف جنيه، وإنذار القناة، لما ثبت من مخالفة شروط الترخيص الصادر لها والخلط في بعض البرامج بين الإعلام والإعلان، وتضمين أحد البرامج المذاعة عبر شاشتها عبارات وتصرفات غير لائقة.

ثانيًا: إيقاف السيد/ حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة بتاريخ 16 مارس 2025، على قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بموقع يوتيوب، وإبلاغ نقابة الإعلاميين لإعمال شئونها حيال عدم مراعاة المعلق الحيادية أثناء أداء عمله.

ثالثًا: استدعاء مسئول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على موقع فيسبوك، للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الكرة الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي، وفي ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تداعيات ذلك على المشهد الرياضي.