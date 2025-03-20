معارض فنية وعروض تراثية.. قصور الثقافة تواصل احتفالاتها الرمضانية بالمطرية وروض الفرج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 10:29 صباحاً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة المطرية لليوم الثاني على التوالي، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم، بمحافظة القاهرة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت افتتاح معرض فني نتاج ورش نادي المرأة، أعقبه تنفيذ ورش متنوعة منها عمل زينة رمضان بقماش الخيامية، تعليم أساسيات الرسم، تصميم كروت تهنئة بالورق الملون، وورشة أوريجامي، بالإضافة إلى ورشة حكي تناول خلالها د. حسام قطب، قيمة الوقت وأهمية الاستذكار.

وتوالت الفعاليات مع فقرة إنشاد ديني لعدد من الأطفال الموهوبين، واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها "الصعيدي، التنورة، الطبول، السحجة، ومبيض النحاس"، بجانب فاصل غنائي شعبي نال إعجاب الحضور.

استمرار ليالى رمضان بقصر ثقافة روض الفرج

واستمرارا للأنشطة المنفذة ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي، شهد قصر ثقافة روض الفرج، سهرة رمضانية جديدة تضمنت عرضا فنيا لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر، تضمن مجموعة من الرقصات الفلكلورية منها "الترحيب، الجاية، التنورة، والسامر البدوي"، هذا بجانب عرض فني لفرقة "أجيال" لعرائس الماريونت بقيادة الفنان عمرو حمزة.

كما تم تنفيذ ورشة عمل معلقات رمضانية بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها، بجانب تصميم أشكال فنية بالصلصال، وفقرة رسم على الوجه.

تأتي الفعاليات ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتضمن أكثر من ١٦٤٠ فعالية في مختلف المحافظات، بهدف إحياء التراث المصري، وتعزيز الهوية الثقافية، وإتاحة الفنون لكافة فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل.