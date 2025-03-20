ثقافة شمال سيناء تواصل الاحتفال بليالي رمضان بعروض مسرحية وفنية متنوعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 10:29 صباحاً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، سهرة رمضانية جديدة بقصر ثقافة العريش، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية المقدمة احتفالا بالشهر الفضيل، في إطار خطة وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بتقديم العرض المسرحي "الراية السوداء" بحضور أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

العرض لفرقة القومية المسرحية بالعريش، تأليف وإخراج محمد الشريف، وتدور أحداثه في قالب درامي مشوق، حول الصراع بين الأخوين"صوان" و"صخر"، على أحقية المشيخة والسيطرة على بئر المياه، وتتصاعد الأحداث بظهور الشيخ الذي فقد بصره أثناء مقاومة الاحتلال، محاولا إنهاء الصراع بينهما، وتتصاعد الأحداث.

"الراية السوداء" أداء فارس عمارة، أحمد علاء، إسلام الشوربجي، أحمد المالح، لمياء سالم، أمل الشريف، هدى عبد الشافي، شادي مجدى، حاتم السيناوي، محمد عبد الشافي، أحمد الكراني، محمود والي، إبراهيم عبد الباعث، مؤمن محمد، محمد كمال، وعبد الرحمن الشريف.

إضاءة محمود عمارة، إيقاع أشرف الفالوجي، غناء آمال محمود، وأمنية عبد اللاه، موسيقى وألحان ياسر الشريف، استعراضات سامح الكاشف، ديكور ماجد أمين، تنفيذ ديكور باسم السروجي، مخرج مساعد حسن عبد العزيز، ومخرج منفذ ياسر وهبه.

واستمرارا للأنشطة الرمضانية المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د.شعيب خلف، مدير عام الإقليم، قدّم فريق الموهوبين بقيادة الفنان مدحت نجيب، فقرات استعراضية متنوعة، منها "رمضان، فرحة مصر، وبشرة خير"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة المشغولات اليدوية بالخرز للمدربة دينا ذكري، وقامت خلالها بوضع اللمسات النهائية لمجسم المسجد،

كما قامت المدربة سماح ماهر بتدريب المشاركات على تصميم أشكال ديكورية، وواصل المدرب شعبان جمعة، موجه التربية الفنية، تدريباته على عمل تصميمات باستخدام رقائق الألومنيوم، والنحاس بتقنية النحت البارز.

وضمن اللقاءات التثقيفية لفرع ثقافة شمال سيناء، أقامت مكتبة النجاح بالمسجد الكبير بالقرية، محاضرة بعنوان "الصحابة في رمضان" تحدث خلالها الشيخ حسن خضر، عن سيرة الصحابي عثمان بن عفان، وأبرز أعماله خلال الشهر الفضيل.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج شامل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالًا بليالي رمضان، يشمل أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعًا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات.