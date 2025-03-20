ورش فنية وفقرات استعراضية في احتفاء ”محمود خليل” بعيد الأم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 10:29 صباحاً - في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بأعياد الأمومة تحت اشراف ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تستمر فعاليات قطاع الفنون التشكيلية المحتفية بالأم المصرية ودورها الرئيس في بناء الأسرة وصمام استقرارها وترابطها.

حيث أقام متحف محمد محمود خليل تحت اشراف الفنان صالح حامد مدير المتحف، يوماً مميزاً بمناسبة عيد الأم بدأ بجولة داخل أروقة المتحف رافقهم خلالها الفنانة إيمان توفيق وكيلة المتحف، والتعريف بمقتنياته من الأعمال الفنية العالمية لأشهر وأعظم الفنانين في تاريخ الفن التشكيلي العالمي، ثم ورشة فنية تحت عنوان "الأمومة في الشهر الفضيل" مع الفنانة دينا السيد الشريف مسئول النشاط الثقافي، ليختتم اليوم بفقرة استعراضية مميزة، شارك في فعاليات الاحتفالية 20 طفلاً بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالدقي.