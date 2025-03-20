وزارة الثقافة تناقش ”المرأة ودورها في تعزيز منظومة القيم والأخلاق” بملتقى الهناجر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 10:29 صباحاً - ضمن فعاليات وزارة الثقافة، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "المرأة ودورها في تعزيز منظومة القيم والأخلاق" فى التاسعة من مساء يوم الاثنين 24 مارس الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضوة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة الدكتورة إيمان صبحي عطالله أستاذة بمركز البحوث الزراعية بدرجة نائب رئيس جامعة، الدكتورة وفاءً عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، الدكتورة ريهام العاصي رئيس قيادات المرأة العربية ورئيس الاتحاد العربي للتنمية المجتمعية المستدامة، الدكتورة غادة حلمي أستاذة القانون ومدير تحرير دورية دراسات حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، الفنان الكبير طارق الدسوقي .

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية فى حب الوطن إلى جانب الإنشاد الدينى والمديح النبوي يقدمها المطرب والمنشد "ماهر محمود" بمصاحبة فرقته الموسيقية .

ويأتى الملتقى فى إطار الأنشطة والفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا بشهر مارس الذى يشكل عدة مناسبات تشير وتؤكد على الإسهامات القيمة للمرأة فى مختلف المجالات، فهى تعد شريك أساسي في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، وفى مقدمة هذه المناسبات، يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، يليه 16 مارس يوم المرأة المصرية، ثم يوم 21 مارس عيد الأم .