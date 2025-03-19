قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان الإبداعية بساحة أبو الحجاج في الأقصر وسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 08:23 صباحاً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة أبو الحجاج بالأقصر، التي نظمتها الهيئة ضمن برامج وزارة الثقافة احتفالا بالشهر المبارك، وسط أجواء إبداعية وترفيهية شهدت تفاعلا كبيرا من الأطفال وأسرهم.

أُقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث بدأت بعرض مسرح عرائس قدم خلاله الفنان محمود النجار والفنانة سماح مصطفى ورشة حكي جذبت انتباه الأطفال بأسلوبها التفاعلي والممتع، تبعه دوري ثقافي أدارته إيمان صلاح، حيث تفاعل الأطفال مع الأسئلة الثقافية الرمضانية، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية اشتملت على الرسم والتلوين عن أجواء رمضان، ما أتاح للأطفال الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم.

وضمن أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإشراف محمود عبد الوهاب، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي، أُقيمت ورش فنية متنوعة، منها: ورشة فنون تشكيلية لتلوين بوسترات رمضانية، وورشة رسم حر للأطفال، حيث أبدع المشاركون في رسم وتلوين لوحات مستوحاة من الأجواء الرمضانية، كما شهد معرض الكتب المصاحب للفعاليات إقبالا من الجمهور، حيث ضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

وشهدت الليلة عروضا فنية متنوعة، بدأت بفرقة نور الحبيب للإنشاد الديني للأطفال، بقيادة المدرب خلف الرفاعي، حيث قدمت مجموعة من التواشيح الدينية، منها "مولاي صل وسلم"، "يا رسول الله"، "النبي غالي"، و"سيدنا النبي نظرة"، أعقبها عرض مميز لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطفل، بقيادة المدرب حجاج أحمد، والتي قدمت باقة من الأغاني، منها "شخبط شخابيط"، "رمضان في مصر حاجة تانية"، "يا ملتقى الصحبة"، و"يا بلادي".

واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أشرف شبيب، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية، منها "القلب يعشق"، "زينة" غناء جماعي، "على حسب وداد قلبي" و"يونس" ، تلاها عرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية للأطفال، بقيادة المدرب علي جبريل، حيث قدمت مجموعة من الاستعراضات التراثية، منها عرض فرعوني، تنورة مولوية، واستعراض "رمضان كريم".

جاءت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي تحتفل خلاله بشهر رمضان المبارك بأنشطة إبداعية وثقافية، تهدف إلى إحياء التراث المصري، ونشر الثقافة، وتعزيز التفاعل المجتمعي مقدمة مزيجا من الفنون والأدب والموسيقى احتفالا بالشهر الكريم.