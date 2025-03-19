إقبال جماهيري كبير فى الليلة الـ١٢ لبرنامج ”هل هلالك ٩”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 08:23 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، انطلقت فعاليات الليلة الثانية عشرة للنسخة التاسعة من برنامج هل هلالك، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وشهدت الليلة إقبالا جماهيريا كبيرا على استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التى قدمت مجموعة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها : " الموشح، المجوز، الأغانى، فتوات قبلي، الحجالة، أم الخلول، الحصان، التنورة، المبوطية"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير عام الفرقة .

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتعد من بصمات زمن الفن الجميل، وتفاعل معهما الجمهور بترديد الأغانى .

كما شهدت الليلة إقبالا جماهيريا كبيرا على مشاهدة رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" والذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ويقدمه مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، والذى من المعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم به، ويستمر عرضه يوميا طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، التى تستمر حتى يوم ٢٦ مارس الجاري .