إلهام شاهين: شخصية اعتماد في سيد الناس معقدة نفسيًا ولم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:25 مساءً - قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الذي جذبها إلى المشاركة في مسلسل "سيد الناس" هو الورق حيث أن السيناريو مكتوب بشكل جيد، كما أن شخصية اعتماد الهواري التي تقدمها خلال أحداث المسلسل جذبتها بشدة، حيث أنها شخصية غريبة ومركبة وغير تقليدية، فهي لا تشبه غيرها من الشخصيات الشعبية العادية.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تعتبر شخصية اعتماد مريضة ومعقدة نفسيًا، وذلك لأنها خلال حياتها لم يحبها أحد وزوجها كان يعاملها بشكل سئ للغاية وكان يعرف عليها العديد من النساء وتزوج عليها وأجبرها على تربية ابن ليس ابنها وهي لا تعرف والدته، وهو ما جعل شخصية اعتماد تشعر أنها تعيش بلا كرامة، وهذا الأمر جعل لديها عداء مع الجميع، لأنها تزوجت في سن صغير ولا تعرف أي شئ سوى عائلتها وهذه الحياة، ولذلك نجد شخصيتها دائمًا هجومية وصوتها عالي، وتدخل في شجار دائم على أي شئ، وأي خطأ صغير تجعل منه مشكلة كبيرة، وهي شخصية أوفر في ردود أفعالها، وبالطبع كل هذه التفاصيل في شخصية "اعتماد" لفتت نظرها لأنها شخصية جديدة وغير تقليدية، ولم تقدم مثل هذا الدور من قبل، وهو ما حمسها إلى المشاركة في مسلسل "سيد الناس".

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.