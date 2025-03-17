اليوم في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. أنشطة متنوعة للأطفال وذوي الهمم وعروض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 03:31 مساءً - تستقبل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة مساء اليوم الاثنين، فعاليات متنوعة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالحديقة التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستهل بعروض برنامج راوي من بلدنا والسيرة الهلالية لفرقة الفنان محمد عزت.

ويشهد مقهى نجيب محفوظ أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد خضير بمصاحبة الفنان علي إسماعيل، ويشارك بها الشعراء: حبيبة الزين، حسن عثمان، شريف شجاع، محمود عبد المعطي، مصطفى عبد الباقي، ممدوح عبد الهادي، وياسر ياسمين، يعقبها ندوة تتحدث خلالها د. عزة بدر، عن الحاصلين على جائزة الدولة للتفوق.

وعلى المسرح الكبير بالحديقة، تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، باقة من الأغاني التراثية والطربية، فيما تستمر الأنشطة المقدمة للأطفال وذوي الهمم، والورش الفنية والتراثية، والتي تشمل: المكرمية، الموزاييك، الطرق على النحاس، أشغال الجلد، والحلي، تصميم زينة رمضان، وإعادة التدوير، وغيرها.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بأنشطة متنوعة لإداراتها التابعة: المواهب، والنشر، والثقافة العامة، والمكتبات، والجمعيات الثقافية، والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات، والإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في إداراتها التابعة: المهرجانات، والفنون الشعبية، والموسيقى، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة: ثقافة المرأة، والطفل، والشباب والعمال، والقرية، والقصور المتخصصة، وأطلس المأثورات الشعبية.

وتستمر الفعاليات بالمجان حتى 21 رمضان، يصاحبها معرض كتب إصدارات الهيئة، وآخر فني لمنتجات الورش الفنية والحرفية والتراثية، وورش التمكين الثقافي لذوي الهمم، ويأتي ذلك ضمن برنامج احتفالات هيئة قصور الثقافة بشهر رمضان، تقدم خلاله تقدم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا، إلى جانب 3000 فعالية أخرى بمختلف المحافظات على مدار الشهر الكريم.