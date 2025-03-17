عروض فنية وترفيهية ومعرضاً للمنتجات التراثية بمركز مختار الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 01:31 مساءً - وفي إطار أنشطة ليالي رمضان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ينظم قطاع الفنون التشكيلية على مدار عشرة ليالي رمضانية بدأت في 13 رمضان وتستمر حتى 23 من الشهر الفضل عروضاً فنية وترفيهية يومية بجانب معرضاً للمنتجات التراثية وذلك بمركز محمود مختار الثقافي، وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس القومي لذوي الإعاقة.

من بين أبرز الفعاليات التي تضمنها البرنامج جولتين لمبادرة أنت مش لوحدك يومي 13 و 17 رمضان تستضيف في كل مرة 60 طفلاً من الأيتام، مع تنظيم إفطاراً جماعياً للأطفال وذويهم، كذلك تقديم عروض الأراجوز وخيال الظل والورش الفنية التفاعلية مع الجمهور.

أيضاً يستضيف المركز مساء الثلاثاء 18 رمضان حفل مشروع حرفتنا من تراثنا بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، ويوم الخميس 20 رمضان يُقام حفلاً للإنشاد الصوفي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويختتم هذا البرنامج الحافل اليومي مساء الأحد 23 رمضان بمجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تهدف إلى إدخال البهجة خاصة للأطفال من الفئات الخاصة.