قصور الثقافة بسوهاج تنشر البهجة في المراغة عبر قوافل السعادة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 01:31 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، من خلال فرع ثقافة سوهاج، في قوافل السعادة التي تستهدف نشر البهجة وتعزيز الوعي الثقافي بالمجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، صندوق مكافحة المخدرات، المحافظة، ومؤسسة مصطفى مزيرق للتنمية.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وقدم قصر ثقافة سوهاج، عرضا فنيا مميزا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان خالد حبشي، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور، منها "سنة وسنتين"، "يا بركة رمضان هلي"، و"إن كان ع القلب مافيش غيرك".

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية للأطفال، هدفت إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية وإثراء خيالهم الفني.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، ومن خلال الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة سوهاج بإشراف أحمد فتحي.

ويأتي النشاط في إطار جهود وزارة الثقافة لتقديم أنشطة ثقافية وفنية مجانية تسهم في رفع الوعي المجتمعي ونشر قيم الجمال والتنوير بين مختلف الفئات.