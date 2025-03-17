ليالي رمضان.. مسرح السامر يشهد اليوم عروض الفنون الشعبية لأسيوط والموسيقى العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 01:31 مساءً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء اليوم الاثنين، مجموعة متميزة من العروض الفنية، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشهد عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية تدريب محمود محيي.

وتتواصل العروض الفنية مع عرض فنى لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

وتختتم العروض بعرض لفرقة كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، والتابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالسامر، تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

وتقدم الفعاليات بالمجان، وتستمر حتى الجمعة 21 رمضان، ويصاحبها معرض للكتب والمنتجات الحرفية، من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، بهدف تقديم تجربة ثقافية وفنية تعكس أجواء الشهر الفضيل وتعزز التراث المصري الأصيل.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا احتفالا بلیالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، هذا بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر.