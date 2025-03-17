الثقافة بالدقهلية تواصل احتفالاتها برمضان بعروض فنية ومسرحية متنوعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 10:27 صباحاً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات متنوعة في تاسع الليالي الرمضانية التي تقدمها بمحافظة الدقهلية، وتحديدا باستاد المنصورة، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالشهر الفضيل.

بدأت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بلقاء شعري ألقت خلاله الشاعرة شيماء الغيطي مجموعة من قصائدها، منها: حبيب روحي، قصاقيص، وغربة، وسط تفاعل من الحضور.

أعقب ذلك عرض فني لفرقة موهوبين قصر ثقافة المنصورة، تضمنت باقة من الأغاني الرمضانية مترجمة بلغة الإشارة منها: رمضان نوّر، مرحب يا هلال، وبكار.

واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسين موسى، قدمت خلاله كوكتيل من الأغاني الطربية لاقت استحسان الجمهور.

واستكمالا للأنشطة التوعوية التي يقدمها إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، شهد مركز شباب البدالة، لقاء بعنوان "أضرار الزيادة السكانية" ناقشت خلاله هدى عبد الستار، مسئول العلاقات العامة بالمركز، الآثار السلبية للزيادة السكانية ومنها انتشار البطالة والأمية، تهديد الاقتصاد، ونقص الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحة دور الدولة في القضاء على تلك المشكلة من أجل حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.

وفي إطار الأنشطة المقدمة بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر، شهد قصر ثقافة المنصورة العرض المسرحي، "ثورة القداس"، ضمن عروض التجارب النوعية، عن قصة الكاتب الأمريكي إميري باراكا، وإخراج أحمد ماهر.

يناقش العرض قضية العنصرية، والصراع الأبدي بين الخير والشر، من خلال شخصية تحاول السيطرة على أفراد المجتمع، بالاستعانة بشخص يدعي "يعقوب".

"ثورة القداس" أداء د. محمد عادل، محمد سمير، مروان الوصيفي، سلوى علي، ومنى فهمي، ترجمة د. نهاد صليحة، دراماتورج حسناء حسين، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج شامل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالًا بليالي رمضان، يشمل أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعًا مركزيًا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، على مدار الشهر الفضيل.