أمسية التهامى الرمضانية بالأوبرا تستلهم مشاعر السكينة والسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 09:31 صباحاً - ياسين التهامى يجمل المكشوف بالشعر الصوفى والمدائح النبوية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام رحلتها الإبداعية الرمضانية حيث إستضاف المسرح المكشوف أمسية لعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى

ووسط حشد ضخم من عشاق الإنشاد الصوفى والمديح النبوى من مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية أنشد التهامى أبيات من الشعر الصوفى والمدائح النبوية وخلق حالة من الخشوع الروحانى بين مريديه ، وبأداء مميز أبرزته الآلآت الموسيقية التقليدية المصاحبة إستحضر مشاعر السكينة ليتحقق للحضور سلاماً نفسياً نتج عن التأملات فى عظمة الخالق وسيرة الرسول الكريم إلى جانب الإبتهالات التي تحمل في طياتها دعوات التقرب إلى الله .

وكان الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، قد استقبل الشيخ ياسين التهامى قبل بدء الحفل للترحيب به مقدماً له التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وأكد مكانته المتفردة فى عالم الإنشاد بإعتباره أحد أهم العلامات المعاصرة فى هذا المجال .

يشار أن برنامج فعاليات الأوبرا خلال رمضان يهدف إلى إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر ويجمع بين الإبداع والروحانيات بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم .