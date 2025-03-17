مسرح عرائس واستعراضات في ليلة رمضانية جديدة بمركز طنطا الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 09:31 صباحاً - استقبل المركز الثقافي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ليلة جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

بدأت فعاليات الليلة الثالثة، والتي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعزف للنشيد الوطني، أعقبه عرض فني قدمته فرقة مسرح العرائس، حيث تابع الأطفال أجواء الزمن الجميل، من خلال عدد من الفقرات الغنائية، بمصاحبة عرائس الماريونيت: بوجي وطمطم، وسبونج بوب، كما وشاهد الأطفال مقتطفات من الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة".

وتضمت الليلة الرمضانية قبل الأخيرة من احتفالات المركز الثقافي بطنطا، والمقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، عرضا استعراضيا لفرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة للأداء الحركي، وقدمت بقيادة المدرب الفنان خالد النموري، فاصل منوع من التابلوهات الراقصة على موسيقى: بوابة الحلواني، في الكتب قرينا، رمضان كريم، المسحراتي، وهاتوا الفوانيس ياولاد.

احتفالات المركز الثقافي بطنطا تختتم مساء اليوم الأحد، بمشاركة فرقة أطفال مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة، ومن خلال مجموعة منوعة من الفعاليات والعروض الفنية، فيما يستقبل المركز احتفالات فرع ثقافة الغربية، بداية من مساء يوم الخميس المقبل، 20 رمضان، ولمدة 3 أيام متتالية.