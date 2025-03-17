ثقافة مطروح تواصل ليالي رمضان بعروض فنية وورش إبداعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 08:24 صباحاً - واصل فرع ثقافة مطروح فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالشهر الكريم.

جاءت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، حيث قدم بيت ثقافة سيوة ليلة رمضانية مميزة، شملت مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية، بمشاركة المنشدين عبدالله محمد عثمان، عيسى عبدالنبي، ناصر إبراهيم، موسى محمود، وأحمد رشدي.

وفي قصر ثقافة مطروح، اختتمت الفنانة نهلة عبدالقادر ورشة نسيج الكليم والكروشيه، حيث وضعت الفتيات اللمسات الأخيرة على القطع الفنية التي نفذنها. كما نظمت مكتبة سيدي عبدالرحمن ورشة فنية للأطفال، لصنع زينة وفوانيس رمضان من الفوم الملون والكرتون، وسط تفاعل كبير من الرواد.

وشهد النادي الاجتماعي عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد الأشقر، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الغنائية التي تفاعل معها الجمهور، منها "من السنة للسنة"، "رمضان جانا"، "عليك سلام الله"، "آه يا لالي"، "نسم علينا الهوى"، "العيون السود"، "دارت الأيام"، "سهر الليالي"، و"أحلف بسماها".

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجها الرمضاني المكثف في القاهرة والمحافظات، من خلال تقديم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية في 11 موقعا مركزيا، تشمل مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، إضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى بمختلف المواقع الثقافية في المحافظات طوال الشهر الكريم.