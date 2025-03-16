وزير الثقافة يلتقي القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة ويتسلّم دعوة للمشاركة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالسيدة سي سوشما، القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والهند، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الإبداع.

وخلال اللقاء، أكد وزير الثقافة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون الثقافي بين مصر والهند يعكس الروابط الممتدة التي تجمع الشعبين منذ عقود. كما شدد على أهمية توطيد هذا التعاون من خلال مشروعات مشتركة في مجالات الفنون، السينما، والأدب، والتراجم بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي في البلدين.

من جانبها، أعربت السيدة سي سوشما عن تقديرها للعلاقات الثقافية الوثيقة بين الهند ومصر، مؤكدة على أن التبادل الثقافي يشكل جسرًا لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين، ويمثل دعامة أساسية في مسيرة التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، سلّمت القائم بأعمال السفارة الهندية وزير الثقافة الدعوة الرسمية من وزارة الإعلام والإذاعة الهندية للمشاركة في أعمال القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع - “ويفز 2025”، المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 4 مايو 2025 بمركز “جيو” العالمي للمؤتمرات في مومباي.

وتُعد قمة “ويفز” حدثًا عالميًا بارزًا يسلط الضوء على مكانة الهند كمركز دولي للاستثمار والتعاون في قطاع الإعلام والترفيه. كما توفر القمة منصة لعقد الحوارات رفيعة المستوى، والإعلان عن مشروعات عالمية.