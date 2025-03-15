ثقافة شمال سيناء تواصل الاحتفال بليالي رمضان بفعاليات متنوعة بالعريش وقاطية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - يواصل فرع ثقافة شمال سيناء، تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالشهر الكريم، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة وتضمنت عرضا فنيا لفرقة العريش للموسيقى العربية، قدمت خلاله باقة من التواشيح والابتهالات الدينية منها سبحة رمضان، الرضا والنور، أم النبي، سلام الله يا طه، لأجل النبي، وهلت ليالي، بجانب فاصل موسيقي، وذلك بقيادة المايسترو د.محمد عبد اللاه.

كما شهدت الأنشطة المنفذة بقصر ثقافة العريش، استمرار ورش المشغولات يدوية بالخرز تدريب سماح ماهر، ونسرين عادل، وواصل الشيخ مصطفى الديهي، من وزارة الأوقاف الحديث عن أفضل أوقات الذكر والتسبيح في شهر رمضان.

وضمن الأنشطة الرمضانية المقدمة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د.شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، أقامت مكتبة الكرامة محاضرة بعنوان "رمضان في مصر" تحدث خلالها عبد الرحمن سليمان، سكرتير الوحدة المحلية بالقرية، عن مظاهر استقبال الشهر الكريم كاستخدام الزينة، وصلة الأرحام، وكثرة الصدقات والأعمال الخيرية.

وشهد ببيت ثقافة قاطية أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد متنوعة بمشاركة عدد من طلاب المدارس.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الكريم.