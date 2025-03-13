علاء عبد السلام: رؤية جديدة للحفاظ على ريادة دار الأوبرا المصرية الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 03:31 مساءً - أكد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا المصرية أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ رؤية متجددة تهدف إلى تعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دار الأوبرا المصرية منذ تأسيسها عام 1988.

وشدد فى تصريحات صحفية على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لجميع العاملين من فنانين وإداريين، لتحفيزهم على المزيد من الإبداع والعطاء.

وأضاف أن الأوبرا ستظل فضاءً مفتوحًا لجميع الأطياف الفنية والثقافية، باعتبارها قلعة للإبداع تعكس وجه مصر الحضاري.

وأشار إلى أن دار الأوبرا ليست مجرد مكان للعروض الفنية، بل هي رمز ثقافي يحمل رسالة تراثية ومعاصرة في آنٍ واحد، وعبّر عن فخره بجميع المبدعين الذين يساهمون في استمرار هذا الصرح الفني الكبير، مؤكدًا التزامه بتقديم الدعم اللازم لهم.