أحمد حاتم ضيف شرف فيلم الصفا الثانوية بنات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 08:26 مساءً - انتهى أحمد حاتم من تصوير دوره فى فيلم الصفا الثانوية بنات مع الفنان على ربيع حيث يظهر فى العمل كضيف شرف.

وجمعت أحمد حاتم مجموعة من المشاهد مع أبطال الفيلم منهم علي ربيع ومحمد ثروت ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسادت حالة من أجواء من الحب والبهجة بين طاقم العمل.

أحمد حاتم شارك فى عدد من الأعمال كضيف شرف فى الفترة الأخيرة ولعل من أبرز هذه الأعمال مسلسل إقامة جبرية مع هنا الزاهد ووظهر فى الحلقات الأول من مسلسل “إخواتي” الذى يعرض حاليا فى دراما رمضان.

أحمد حاتم يتحدث عن عمر أفندى

وكان الفنان أحمد حاتم قال إنه لا يستطيع في الوقت الحالي أن يعلن عن وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي».

وأوضح أحمد حاتم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «شغالين، ومقدرش أقول في جزء ثاني ولا لأ غير لما يبقى أكيد في، لكن في الوقت الحالي لسة مفيش فكرة أكيدة».