صرّح الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات ( موسيقيه - تمثيليه - سينمائيه ) وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في احدي الجرائم المخله بالشرف والامانه. وعليه، قررت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملاً بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.
وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في احدي الجرائم المخله بالشرف والامانه. وعليه، قررت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملاً بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز أن تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى إلى النقابه العامة بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.
يذكر أن محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبلت الخميس 13 فبراير الماضي، استئناف الفنان سعد الصغير على الحكم الصادر بالسجن 3 سنوات.
وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، وذلك في اتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة، وعاقبت المحكمة سعد الصغير، بالسجن 3 سنوات، في اتهامه بحيازة مخدر الحشيش، وتغريمه 30 ألف جنيه، فيما قضت ببراءته من تهمة حيازة مخدر الترامادول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "المهن الموسيقية" تكشف مصير عضوية سعد الصغير عقب تخفيف حكم الحبس صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها أن قانون النقابات الفنية رقم 35 إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.