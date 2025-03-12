سامح حسين يتصدر الترند بـ "قطايف"

في شهر رمضان المبارك لعام 2025، يقدّم الفنان الكوميدي سامح حسين برنامجه الجديد "قطايف"، الذي يُعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يتيح للجمهور مشاهدته في أي وقت والتفاعل المباشر معه.

وقد نجح البرنامج منذ عرض حلقاته الأولى في تصدّر محركات البحث وقوائم التريند، حيث حظي باهتمام واسع وإشادة كبيرة من المتابعين بفضل أسلوبه السلس ومحتواه الهادف الذي يطرح القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية بطريقة جذابة.

يُقدِّم سامح حسين في برنامجه محتوى يهدف إلى تناول القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية المستمدة من التعاليم الإسلامية، بأسلوب بسيط يسهل على الجمهور استيعابه، ويعتمد البرنامج على تقديم رسائل إيجابية مستوحاة من مواقف حياتية تعكس مفاهيم مثل الصدق، الرضا، التسامح، ونقاء القلب.

يعتمد البرنامج على تقديم هذه الرسائل بأسلوب شائق، ما يجعله إضافة مميزة ضمن برامج رمضان لهذا العام.

يُعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان 2025 عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بسامح حسين، حيث تُبث الحلقات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.