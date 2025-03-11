أسرة الشيخ طه الفشني تهدي إذاعة القرآن الكريم تلاوات وابتهالات نادرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المستشار زين طه الفشني نجل القاريء والمبتهل الشيخ طه الفشني .

أهدي نجل الشيخ الفشني الهيئة الوطنية عدداً من الابتهالات والتلاوات النادرة ، وذلك لبثها علي أثير إذاعة القرآن الكريم لأول مرة . كما أهدي المستشار زين الفشني نسخة من رسالة ماجستير عن الشيخ الفشني لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وجه المسلماني الشكر لأسرة الشيخ الفشني وقال : إن الشيخ الفشني هو واحد من أعلام دولة التلاوة في مصر ، وأحد رموز القوة الناعمة المصرية.