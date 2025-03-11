برعاية وزارة الثقافة : رمضانيات بصمة بالأوبرا بصمة تغنى الأعمال الرمضانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - برعاية وزارة الثقافة تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فى إقامة فعاليات برنامجها الرمضانى حيث تقدم فرقة بصمة للإنشاد الدينى بقيادة الفنان أحمد حسن حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء ١٢ مارس على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأعمال الدينية منها ميدلى أغانى رمضان - مديح سيدنا النبى ، وصلة بعنوان "مناجاة"، رمضان جانا ، أشتاق يا الله ، قصدت باب الرجا ، جل المنادى ، خليك مع الله ، أم النبى ، عليك صلاة الله وسلامه ، هلّت ليالى ، أنا ضيفك يا رسول الله ، صلوا على المصطفى، يوم ميلادى إلى جانب مختارات من أعمال الموسيقى العربية المتنوعة منها ست الحبايب ، يا مصر وطلع النهار .

يذكر أن فرقة بصمة تأسست عام 2023 تحت قيادة الفنان أحمد حسن عضو فرقة الإنشاد الدينى بالأوبرا ، وإنطلقت بفريق من المواهب الشابة في مجال الكورال والإنشاد الديني، قبل أن تتوسع لتضم أصواتاً متميزة من مختلف المحافظات والجامعات المصرية ، بدأت الفرقة مشوارها بالعمل الإنشادي "إحنا القضية" الداعم للقضية الفلسطينية ثم توالت المشاركات فى العديد من الفعاليات الفنية والوطنية ، منها عرض "نور النبوة" بالمسرح القومى ، عروض متنوعة بالمواقع التابعة لصندوق التنمية الثقافية ، سجلت فى حملة "مانحى الأمل" الهادفة لدعم ذوي الهمم اضافة الى مشاركات إنسانية بمستشفى بهية ومستشفى 57357