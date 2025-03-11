الليلة بالمجان.. انطلاق عروض ليالي رمضان بقصر ثقافة روض الفرج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - يشهد قصر ثقافة روض الفرج، اليوم الثلاثاء في التاسعة مساء، انطلاق برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الفترة من 11 حتى 23 رمضان، ضمن البرنامج المركزي لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتتضمن يوميا في التاسعة مساء تقديم عروض الفنون الشعبية، كورال أطفال، إنشاد ديني، موسيقى عربية، بجانب معرض إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات.

تستهل فعاليات الافتتاح الليلة بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وغدا الأربعاء عرض فني لفرقة الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، وبعد غد الخميس عرض فني لفرقة النمسا بالأقصر للإنشاد الديني.

وفي يوم 14 رمضان تقام عروض فنية لفرقة التنورة التراثية، وفرقة أجيال للعرائس، ويوم 15 رمضان عرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقي العربية، يعقبه في اليوم التالي عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية.

وتتواصل العروض الفنية يوم 17 رمضان بعرض لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة، عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، كما يقام عرض لفرقة مطروح للفنون الشعبية يوم 18 رمضان، بينما يشهد يوم 19 رمضان عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

وتقدم فرقة أوبرا عربي عرضا يوم 20 رمضان، ويوم 21 رمضان عرض لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة لذوى الهمم، وفرقة قنا للإنشاد الديني، كما يستقبل المسرح يوم 22 رمضان عرضا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، وتختتم العروض يوم 23 رمضان بعرض لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.

العروض الفنية تنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدى، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د.وليد الشهاوى، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.