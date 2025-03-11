قصور الثقافة تحتفل بيوم الشهيد في ورش للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بروضة السيدة زينب ضمن برنامج ليالي رمضان الذي تنظمه الهيئة بالمناطق الجديدة الآمنة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك، وأقيمت الفعاليات بالتعاون مع جهاز روضة السيدة.

تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ورشة فنية بعنوان "شخصيات رمضانية"، حيث قام الأطفال بتلوين وتصميم كولاج على ورق الكانسون مع الفنانة مريم حسن، للتعبير عن رؤيتهم الفنية لشخصيات الشهر الكريم.

كما شهد اليوم حوارا ثقافيا للأطفال احتفالا بيوم الشهيد، واستكملت مريم حسن الحديث عن بعض شهداء حرب أكتوبر المجيدة والعاشر من رمضان، وسرد قصص بطولاتهم ولحظات النصر، إلى جانب تعريف الأطفال بمعنى يوم الشهيد، وأهميته، ومنزلة الشهداء.

الفعاليات نفذها المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، في إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وتهدف الفعاليات المقدمة بالمشروع إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتعريفهم بتاريخ بلدهم وتضحيات أبطاله، مما يغرس فيهم قيم الولاء والانتماء. كما تعمل على إثراء الجانب الإبداعي لديهم من خلال الأنشطة الفنية.