الخميس.. قصور الثقافة تقيم معرض ”الحرف التراثية” بمركز محمود مختار الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - منتجات ورش إعادة التدوير في معرض فني لقصور الثقافة بمركز محمود مختار.. الخميس المقبل

يشهد مركز محمود مختار الثقافي، في الثامنة مساء الخميس المقبل، إقامة معرض "الحرف التراثية"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ويأتي في إطار برامج وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الفني ودعم الإبداع الحرفي، ويستمر المعرض حتى 20 مارس الحالي.

يقام المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويعد بمثابة تجربة إبداعية جديدة في الوسط الفني، حيث يضم مجموعة متنوعة من الأعمال نتاج الورش الفنية الخاصة بمبادرة "دوّر تتطور" التي نفذتها هيئة قصور الثقافة في 12 محافظة مصرية منها الأقصر، الإسكندرية، أسوان، كفر الشيخ، الفيوم، مطروح، البحر الأحمر، والإسماعيلية، بهدف استثمار طاقات الشباب وتعزيز فكرة المشروعات الصغيرة نتاج البيئات المحلية.

المعرض ينفذ ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية، برئاسة ڤيڤيان البتانوني، ويستقبل زواره يوميا طوال فترة إقامته من التاسعة صباحا وحتى الواحدة والنصف مساءً، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة مساء، وذلك في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للحركة التشكيلية خلال شهر رمضان المبارك. لتكون تجربة عرض فنية جديدة مختلفة في الوسط الفني،

ويعد المعرض فرصة للتعرف على إبداعات الحرفيين المصريين، الذين يجمعون بين الأصالة والتجديد في إنتاجهم الفني، مستهدفا الحفاظ على الهوية التراثية في إطار رؤية متجددة.