رئيس جامعة حلوان يهنئ د. علاء عبد السلام لتوليه رئاسة دار الأوبرا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:24 صباحاً - أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن خالص تهانيه للدكتور علاء عبد السلام، أستاذ الأداء بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بمناسبة تكليفه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية"، وفقًا لقرار وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأكد د. السيد قنديل أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير لكوادر جامعة حلوان المتميزة، التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تولي أحد أبناء الجامعة لهذا المنصب الرفيع يعزز دور الجامعة في تخريج قادة ومبدعين في شتى المجالات الفنية والثقافية.

وأضاف أن الدكتور علاء عبد السلام يُعد من الشخصيات الأكاديمية والفنية اللامعة، حيث يتمتع بخبرة طويلة في المجال الموسيقي، إلى جانب تاريخه الحافل في تطوير الحركة الموسيقية في مصر.

واختتم د. قنديل تهنئته متمنيًا للدكتور علاء عبد السلام، التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، ومواصلة دوره في الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني المصري، مؤكدًا أن جامعة حلوان تفخر بأبنائها المتميزين الذين يتركون بصماتهم في شتى المجالات.