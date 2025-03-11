محمد رجب يعلن لأول مرة زواجه من دانا الحلبي "من سنة ونصف" أعلن الفنان المصري محمد رجب لأول مرة عن زواجه من الفنانة اللبنانية دانا الحلبي كاشفا أنه منذ عام ونصف ليحسم إقرأ المزيد

أعلن الفنان المصري محمد رجب لأول مرة عن زواجه من الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، كاشفاً أنه منذ عام ونصف، ليحسم جدل ارتباطه الذي تكتّم عليه فترة طويلة، وسط صمت الطرفين.

وتحدث محمد رجب عن زواجه خلال استضافته في برنامج "رامز إيلون مصر"، بعدما وجه له رامز جلال سؤالاً بشأن زواجه من دانا الحلبي، ليرد عليه رجب أنه تزوج بالفعل، وقال "اتجوزنا بعض من سنة ونصف".

يذكر أن دانا حلبي هي مغنية لبنانية من مواليد 18 يناير 1987، واعتزلت الفن لسنوات، خصوصاً بعد زواجها وإنجابها في 2008، وعادت مرة أخرى للفن في 2016 بعد طلاقها.

وبدأت دانا الحلبي مشوارها الفني بالغناء، واشتهرت بعدد من الأغاني، أبرزها: "أنا دانا"، لكنها لاحقا اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في عدة أعمال درامية، منها (بغمضة عين، الحرملك، ببساطة 2)، وفي السينما شاركت في (المهراجا، وفلفل أبيض).

ولم تكن دانا حلبي هي الزوجة الأولى لمحمد رجب، فسبق وتزوج من الفنانة التشكيلية السعودية غدير عام 2009، وأنجب منها ابنه الوحيد يوسف، إلا أنهما انفصلا عام 2014، في هدوء تام.