ضمن إحتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للمرأة.. ”القومي للترجمة” يحتفي بالمترجمة المصرية.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:32 مساءً - هي.. توُلد، تتفتح عيناها على زهور الحياة وهي منها، تندهش، تتكلم، تمشي، تكتشف، تتعلم، تتخرج، تعمل، تتزوج، تنجب، تنشئ وتهذب؛ فتتفانى، تتعثر.. وتواصل، تقرأ وتترجم وتكتب؛ فتنساب فيوض الابداع من أناملها وتُدهش، هي صانعة، ماهرة، خبيرة أداء المهام المتعددة، الحاضرة في كل فعل وإن غيبوها؛ هكذا بدأت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة كلمتها أمس بقاعة طه حسين بمقر المركز عن المترجمة المصرية في الاحتفال بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "هي تترجم".

ثم هنئت كل مترجمة على ما قدمته من عمل أضاف إلى رصيد أمتنا الثقافي والمعرفي، واستطردت قائلة شكرا على الفسائل الخضراء التي غرستها أياديكُن رغم الأشواكِ وندوبِ ذكرياتها والعراقيلِ والمعوقات التي أذابتها إرادتُكن الصلبة..

شكرا على مواجهة خيانة الخِذلان، بابتساماتكن الطيبة، وعلى الرضا في البأس، والإصرار على مواصلة السير في طريق وعر بقدرة متجددة على الإندهاش والإدهاش، فالخير فيكم أخواتي إلى يوم الدين.

وفي ختام الاحتفال قامت الدكتورة كرمة سامي بتكريم المترجمات اللاتي أضفن إلى قائمة إصدارات المركز عشرات الترجمات، ونقلن عبرها الفكر والمعارف والثقافة عن عدة لغات مختلفة، ومن بين أبرز الأعمال الصادرة عن المركز القومي للترجمة في عام 2024، والتي تضاف إلى إنجازات المُترجمة المصرية والعربية: "رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر" ترجمة رضوى محمد قطيط، "الغرب اللاتيني كما رآه العرب - المسلمون" ترجمة آمال علي مظهر، "الأسطورة البدوية" ترجمة منى زهير الشايب، "التاريخ الكامل لطريق الحرير" ترجمة ريهام سمير سعد، حواديت الأطفال جـ 3" ترجمة منى الخميسي، "دريدا الشاب والفلسفة الفرنسية" ترجمة سحر توفيق، "سيكولوجيا الإرهاب" ترجمة الشيماء علي الدين، "موجز تاريخ الأدب البولندي" ترجمة هالة كمال وأجنيشكا بيوتروفسكا، "اللعب والمهارات الاجتماعية" ترجمة هبة محمود أبو النيل وسحر حسن إبراهيم، "دماء في سردينيا.. وقصص أخرى" ترجمة دينا عمار وعائشة عماد ومراجعة سهيمة سليم، "المنزل القابع فوق التل" ترجمة ياسمين أحمد علي وندى عبد الناصر ومراجعة شيرين طه النوساني، "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية" ترجمة نجلاء والي وحسين محمود، "الحب والحرب في عيوم طفل" ترجمته إلى الإنجليزية ندى حجازي، وترجمته إلى الفرنسية بشاير علام، "بزوغ المساء" ترجمة سحر سمير يوسف، "المغول والعالم الإسلامي" ترجمة منى زهير الشايب، "السينما والنظرية والفلسفة..أهم المفكرين" ترجمة نيفين حلمي عبد الروؤف، "مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر" ترجمة سارة عناني، "إسلام الشارع" ترجمة هاجر بن إدريس، "المحيط الهندي: آفاق مغايرة" ترجمة أماني فايز، "الذاكرة الاجتماعية.. رؤية جديدة للماضي" ترجمة هدى زكريا، "شرق المتوسط وتكوين التيار الراديكالي العالمي" ترجمة دعاء نبيل إمبابي، "ثلاثون مليون كلمة..بناء مخ الطفل" ترجمة أسماء راغب نوار، "المسلمون في أمريكا.. لمحة تاريخية" ترجمة رانيا علي ماهر، "موسوعة كمبريدج جـ 6" ترجمة سمر طلبة، "الإبداع في تدريس العلوم الأساسية" ترجمة هبة ربيع.