حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 04:32 مساءً - وزارة الثقافة تحتفي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد بفتح المتاحف بالمجان وسلسلة من الفعاليات في جميع أنحاء الجمهورية

وزير الثقافة: الوزارة تحرص على إحياء ذكرى أحداثنا الوطنية التاريخية بهدف ترسيخ قيمتها لدى الأجيال المتعاقبة

فتح المتاحف الفنية مجانًا لمدة أسبوع احتفالًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد

الموسيقي العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا

وصالون “ذاكرة الوطن” وحفلات فنية احتفاءً بملحمة العبور بالتنمية الثقافية

احتفالية "العاشر من رمضان تاريخ البطولة والإيمان" ومعرض وثائقي "شهر رمضان في الوثائق"

تكريم أبطال حرب أكتوبر والفنانين في “هل هلالك” وتوزيع جوائز مسابقة “أنا المصري”

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أجندة فعاليات احتفاء قطاعات الوزارة، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وكذلك الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس، وذلك تقديراً لتضحيات أبنائنا البواسل في الحفاظ على أرض الوطن ومقدراته.

حيث أكد وزير الثقافة؛ حرص الوزارة على إحياء ذكرى أحداثنا الوطنية التاريخية بهدف ترسيخ قيمتها لدى الأجيال المتعاقبة، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة واستثمار قدرتها على ترسيخ القيم الوطنية؛ وتعزيز الوعي بتاريخ مصر المشرف؛ وإلقاء الضوء على أهم بطولات القوات المسلحة المصرية التي سطرت ملحمة نصر أكتوبر العظيم، وأوجبت علينا التقدير لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن.



حيث تقرر فتح المتاحف القومية والفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش كل عدد مجانًا أمام الجمهور، لمدة أسبوع، تحها بالمجان، ستشمل: "متحف محمد محمود خليل وحرمه، متحف الفن المصري الحديث، متحف محمود سعيد، متحف مختار"، وغيرها من المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

وتدعو وزارة الثقافة؛ المواطنين؛ للاستفادة من هذه الفرصة؛ والاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، واستثمارها في التعرف على كنوز مصر الفنية التي تعكس هويتها الثقافية والحضارية.

دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية؛ 3 فعاليات متنوعة تقام بأوبرا القاهرة والاسكندرية ومعهد الموسيقى العربية، في التاسعة والنصف مساء، اليوم، الأحد 9 مارس، حيث تبدأ الأمسية بفرقة الموسيقات العسكرية والتي تستقبل الجمهور فى ساحة الأوبرا الخارجية بمجموعة من الأعمال الموسيقية الوطنية والدينية والمارشات الحماسية، وعلى المسرح المكشوف يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر حفلاً لكورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار يضم باقة من الأغاني الوطنية .

دار الكتب والوثائق القومية

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية تحت عنوان "العاشر من رمضان تاريخ البطولة والإيمان" وذلك في تمام ١٢ ظهر الإثنين ١٠ مارس.

حيث يضم برنامج الاحتفالية معرضًا وثائقيا بعنوان "شهر رمضان في الوثائق"، وندوة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" يتحدث فيها كل من: "فضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم في قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

صندوق التنمية الثقافية

ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عددًا من الأنشطة التفاعلية،حيث يستقبل بيت السحيمي -بشارع المعز- جمهوره، للاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان من خلال صالون "ذاكرة الوطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويستضيف الشاعر الكبير أحمد سويلم والأديب سيد جعيتم للمناقشة حول عوامل انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيد، ويليه حفل لفرقة "صحبة السمسمية"، مجانًا للجمهور، وفي الإسكندرية، وبالتعاون مع "الأزهر الشريف"، و"بيت العائلة المصرية" تُقام ندوة تثقيفية بمركز الحرية للإبداع، بعنوان "انتصار العزة والكرامة"

المجلس الأعلي للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، أمسية رمضانية بعنوان: "الاحتفال بحرب أكتوبر"، الإثنين 10 مارس 2025؛ الثامنة مساءً، بقاعة المجلس، ويدير الأمسية الدكتور خلف عبد العظيم الميري -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر -كلية البنات- جامعة عين شمس، بمشاركة، الدكتور جمال الشاعر -الشاعر والإعلامي مقرر لجنة الإعلام-، اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، اللواء بحري محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي وعضو المجمع العلمي المصري.

قطاع الإنتاج الثقافي

يقيم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الليلة الخامسة لبرنامج هل هلالك يوم ١٠ مارس، احتفاله السنوي بنصر العاشر من رمضان، حيث يتم تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر ٧٣، وأيضا كوكبة من الفنانين الذين قدموا اعمالا فنية وطنية، كما يتم إعلان وتوزيع جوائز النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، ويتغنى الفائزون بالأغاني الفائزة بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمود وحيد بمشاركة فريق كورال هارموني .

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا مكثفًا يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مواقع الهيئة المنتشرة بأرجاء الجمهورية

ومن الفعاليات التي تقدمها الهيئة بقصر ثقافة بلبيس محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر والعاشر من رمضان" للدكتور ياسر سلام، تقام في السابعة مساء بمقر القصر.

وفي قصر ثقافة كفر صقر يقام احتفال بيوم الشهيد والعاشر من رمضان، من خلال محاضرة عن "حب الوطن" للصحفي حمدي عبد العظيم، وذلك بمدرسة الشهيد العقيد أحمد شحاتة عبد المقصود الثانوية العسكرية.

ويشهد بيت ثقافة بردين محاضرة عن ذكرى العاشر من رمضان يقدمها خالد خليفة محمد، مدير الموقع، في الحادية عشرة صباحا.

ويقام غدا 10 مارس في قصر ثقافة الزقازيق عرض فني لفرقة القلب الصافي لذوي الهمم، يتضمن تابلوهات فنية عن ملحمة الشهيد وحرب أكتوبر، على المسرح المكشوف بالقصر في تمام الثامنة مساء. وتشهد الفعاليات ورشة فنية حول حرب أكتوبر وذكرى العاشر من رمضان، تنفيذ الفنانتين تريزا فريد وزينب عطية، في السابعة مساء، مع عرض أراجوز للأطفال للفنانين مهدي السيد، تريزا فريد، وزينب عطية يتناول النصر العظيم، في السابعة والنصف مساء.

ويوم 11 مارس تقام ببيت ثقافة مشتول السوق محاضرة عن انتصارات العاشر من رمضان يقدمها أحمد رفعت، مدرس وإمام وخطيب، في الحادية عشرة صباحا.

ويوم 20 مارس في قصر ثقافة الطفل بالحلمية: تقام محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر"، يلقيها محمد علي، أمين مكتبة القصر، في الحادية عشرة صباحا.

ويعقد ببيت ثقافة منفلوط سهرة رمضانية، يوم 11 رمضان في التاسعة مساء، بهيئة الشبان العالمية، تتضمن محاضرة تثقيفية حول "تطور الشخصية المصرية على مر التاريخ" يقدمها محمد الشوربجي، احتفالا بذكرى نصر العاشر من رمضان.

ويعقد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية محاضرة في الثامنة مساء اليوم الأحد بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" تقديم الشاعر أحمد قدري.

ويوم الثلاثاء ١١ مارس تقام بقصر ثقافة الشاطبي - الإسكندرية ندوة في الثامنة مساء بعنوان "العاشر من رمضان بطولات وحكايات" تقديم الشاعر أحمد قدري، بحضور اللواء ممدوح السيد، العميد محمد سعد، والشيخ عمرو يوسف الأنصاري.

ويوم الأربعاء 12 رمضان، تقام في الحادية عشر صباحا، ورشة حكي بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان"، بمدرسة البنات الابتدائية بأبشواي، يقدمها القاص عويس معوض، كما يشهد النادي المطور بسنورس، في الثامنة مساء، ندوة حول "ذكرى انتصارات العاشر من رمضان"، يشارك فيها الأديب د. عمر صوفي، والإذاعي د. هادي حسان، وفي التوقيت نفسه، تعقد مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان عند المصريين والعرب"، يقدمها محاضر التنمية البشرية محمد محمود صالح.

ويوم الأحد ١٦ مارس يشهد مركز شباب دفنو مركز إطسا، في الثامنة، أمسية شعرية، احتفالا بذكرى العاشر من رمضان، يقدمها نخبة من شعراء نادي أدب إطسا يليها عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوي، ويوم ٢٤ رمضان في التاسعة مساء، تقام ورشة حكي بعنوان "انتصارات رمضان قديما وحديثا"، بمكتبة مطرطارس، يقدمها القاص عويس معوض.

ويشهد فرع ثقافة الجيزة عددا من ورش الحكي عن الاحتفال بالعاشر من رمضان في الفترة من 9 إلى 11 مارس بعدد من قصور الثقافة منها فرع ثقافة أوسيم، بيت ثقافة المتانيا مكتبة دور التربية، مكتبة أطفيح، مكتبة كفر حكيم، مكتبة ساقية مكي، مكتبة الحديقة الخضراء.