فن ومشاهير

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ”جاذبية سري” تحضر في متحف النصر

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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ”جاذبية سري” تحضر في متحف النصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - ضمن برنامج الأنشطة الرمضانية وفي إطار احتفاء قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمي للمرأة، نظم متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد وبالتعاون مع كلية تربية نوعية بورسعيد ندوة استضاف خلالها د. سارة حامد زيادة- أستاذ مساعد تاريخ الفن بالكلية، تناولت مسيرة وتجربة الفنانة جاذبية سري من حيث أساليب التعبير التشكيلى للفنانة المصرية والمفردات التشكيلية وإستلهام تلك المفردات في إنتاج لوحات فنية معاصرة، وقد استفاد من هذه الندوة ١٧ طالبة من طالبات الكلية وذلك تحت إشراف الأستاذة سهام عبد الفتاح مدير المتحف.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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