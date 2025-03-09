ينطلق الثلاثاء بساحة دار الأوبرا.. سيرة هلالية وأنشطة للأطفال وورش حرفية ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعد غد الثلاثاء 11 رمضان، برنامجا متنوعا ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتقدم مجانا يوميا في تمام الثامنة مساء، حتى 22 رمضان، وتشمل: عروضا فنية، أفلام قصيرة، معارض وورش مشغولات يدوية وحرفية، بالإضافة إلى ورش الحكي واللقاءات الأدبية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الشعبي، وغيرها من اللقاءات التوعوية بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤسسة أهل مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب.

يستهل البرنامج بافتتاح معرض فني مركزي يضم نتاج الورش الفنية للحرف اليدوية والأشغال الفنية للإدارات التابعة لهيئة قصور الثقافة (الشباب والعمال، ثقافة القرية، ثقافة المرأة، القصور المتخصصة)، يعقبه عرض السيرة الهلالية لفرقة عزت قرشي، ويستمر عرضه حتى 16 رمضان.

كما تشهد الفعاليات عروضا فنية لفرقة "أجيال" للعرائس، تستمر حتى يوم 22 رمضان، بالتزامن مع عرض الأفلام الفائزة في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"، والأخرى الخاصة بمشاريع أكاديمية الفنون.

كما يتخلل الفعاليات عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية وورش الحكي، تبدأ مع ورشة حكي بعنوان "ملحمة شعب بورسعيد في شهر رمضان"، تقديم الكاتب أحمد زحام، يليها في اليوم التالي ورشة حكي بعنوان "حكاية المسحراتي من الفاطميين إلى الألفية".

وفي 14 رمضان، يعقد لقاء بعنوان "حكايات شم النسيم في عهد القدماء المصريين"، تقديم مجدي إسحق، يليه لقاء بعنوان "أهمية التدخل المبكر لذوي الهمم"، تقديم نجلاء شحاتة.

في 15 رمضان، تعقد ندوة بعنوان "فرط الحركة وتشتت الانتباه وكيفية علاجه"، بجانب ورشة حكي بعنوان "حكايات المحروسة.. أصل فانوس رمضان"، تقدمها فاطمة تمساح.

وفي اليوم التالي يقدم الشاعر عبده الزراع ورشة حكي بعنوان "حكايات مدفع الإفطار"، يليها يوم 17 رمضان، ورشة حكي بعنوان "حكايات المسحراتي وبائع العرقسوس"، وأخيرا يوم 18 رمضان، ورشة بعنوان "حكاية الذوق مخرجش من مصر".

كما تتضمن الفعاليات ورشا فنية متنوعة تنفذ طوال فترة البرنامج، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، منها ورشة لتعليم الطرق على النحاس ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، ويشارك بها المدربان جلال عبد الخالق ويوسف جلال، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية وجلدية تدريب نسرين مجدي وسعاد المهدي.

وتقدم الإدارة العامة للثقافة لقرية، برئاسة د. بدوي مبروك، ورشة لتعليم الرسم والطباعة وصناعة السجاد، تدريب عزيز دربالة، سحر محمد، وأشرف عبد الرحيم، بالإضافة إلى ورشة خوص النخيل تدريب، فتحية محمد، وورشة فن الخزف والفخار تدريب أنور محمد، بيومي فوزي، ومحمد صلاح.

وتقدم الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، ورش مشغولات يدوية وحرفية، وفقرات رسم على الوجه، تدريب شيرين عبد المولى، رانيا شلتوت، شهد عيد، سهام محمد، ومنى عبد الوهاب، بجانب مسابقات ثقافية، مجلات حائط ومطويات رمضانية، وورش حكي قصصي.

كما تقدم الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، ورشة لتعليم فن الخيامية تدريب عماد عاشور، ورشة أشغال المكرمية وحقائب بالخرز تدريب شيرين عفيفي، سماح فاروق، وإنشراح محمد.

أما الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، فتقدم ورشا لتعليم الخزف، الفخار والحصير تدريب محمد نجاح وصبري أبو صايمة. بالإضافة إلى ورشة تعليم الخط العربي والأرابيسك تدريب عادل مندور، وورش الحكايات الشعبية للأطفال.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.