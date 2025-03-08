اليوم.. ”التهامي” ضمن فعاليات صندوق التنمية في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:35 مساءً - يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برنامجه الثقافي والفني بمراكز الابداع المختلفة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء اليوم السبت (8 مارس – 8 رمضان) مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع بين العروض التراثية والعروض المسرحية الغنائية.

حيث يقدم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر عرض جديد لفرقة (التنورة التراثية)، والذي يجسد أحد أقدم الفنون الاستعراضية الصوفية، حيث تستعرض أعمالها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية وهي: (الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة).

أما قصر الأمير طاز بالخليفة، فيستضيف حفل الشيخ/محمود التهامي وفرقته الموسيقية..

يعد محمود ياسين التهامي من أشهر المنشدين المصريين وله نصيب من الشهرة العالمية، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد.

وفي الاسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع عرض مسرحي غنائي رمضاني لفريق الشرق بعنوان "ليالي soul".

"تبداء العروض في تمام الساعة التاسعة مساء"