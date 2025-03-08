ضمن إحتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للمرأة.. صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى يستضيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 01:32 مساءً - فى إطار إحتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للمرأة تعقد دار الأوبرا المصرية ضمن نشاطها الثقافى والفكرى أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى بعنوان سيدات مؤثرات من مصر بمشاركة الدكتورة نجوى فهيم ، شيرين طمان وريهام هلال وتدير اللقاء أميرة فؤاد وذلك فى التاسعة مساء السبت ٨ مارس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو إحتفال عالمي يتم خلال شهر مارس من كل عام للإحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة .