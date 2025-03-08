ضمن فعاليات وزارة الثقافة .. أمسية رمضانية للحضرة الصوفية بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 01:32 مساءً - ضمن فعاليات وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية أمسية رمضانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى فى التاسعة والنصف مساء الإثنين ١٠ مارس علي المسرح المكشوف تتجسد خلالها حالة روحانية خاصة

تمتزج بمجموعة من المدائح والإبتهالات وقصائد التراث الدينى المغناه .

يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها أعداد ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيى الدين بن عربى ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ، قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .