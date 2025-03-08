شاهد.. نانسي عجرم تحتفل بتصدر أغنية تيجي نعيش قوائم الأكثر استماعًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 10:25 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتصدر إعلان "تيجي نعيش"، الذي قدمته لصالح إحدى شركات الاتصالات، قوائم الأغاني الأكثر استماعًا في مصر والمنطقة العربية عبر منصات الموسيقى الرقمية، محققًا انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

وشاركت نانسي عجرم فرحتها بهذا النجاح عبر خاصية الستوري على إنستجرام، حيث نشرت صورة توضح تصدر الأغنية قوائم "Top Egyptian" و"Top Anghami Arabic".

ووفقًا للبيانات المنشورة على "أنغامي"، احتلت "تيجي نعيش" المركز الأول في التصنيفات، متفوقة على أعمال بارزة مثل "أتكلم كل يوم يومين" لحسين الجسمي، و"أكتر وأكتر" لشيرين عبد الوهاب.

تميزت أغنية تيجي نعيش باللحن المبهج الذي أبدعه الملحن مدين، حيث استطاع بأسلوبه الفريد أن يعكس الأجواء الدافئة لشهر رمضان، مقدمًا لحنًا يحمل طاقة إيجابية مميزة. مدين، الذي اشتهر بتقديم أعمال ناجحة لكبار نجوم الوطن العربي، نجح مرة أخرى في صياغة لحن سهل الامتلاك ومليء بالحيوية، مما ساهم في انتشاره الواسع.

جدير بالذكر أن أغنية تيجي نعيش من كلمات منه القيعي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغنت نانسي عجرم الأغنية بإحساسها العذب وصوتها المميز، مما عزز من تأثيرها العاطفي.

ولاقى الإعلان تفاعلًا هائلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالحضور المميز لمحمد صلاح، وأبدى إعجابه باللحن الذي قدمه مدين .