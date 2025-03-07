بسبب حلقة "إثبات النسب" هشام ماجد يعتذر لجمهور "أشغال شقة جداً" بعد الانتقادات التي وجهت لمسلسله وتوجيه اتهامات له بالعنصرية والإساءة للمرأة اعتذر الفنان المصري هشام ماجد إقرأ المزيد

بعد الانتقادات التي وجهت لمسلسله وتوجيه اتهامات له بالعنصرية والإساءة للمرأة، اعتذر الفنان المصري، هشام ماجد، لكل من استاء من مسلسل "أشغال شقة جدًا".

وقال خلال لقاء مع برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، المذاع عبر شاشة "العربية": "لو حد لاحظ إن في حاجة.. كده إحنا بنعتذر له، لأن الأمر غير مقصود على الإطلاق، ونحاول بعد كده ناخد بالنا من الموضوع ده، في الآخر إحنا بنقدم مسلسل عائلي وعاملين حسابنا طول الوقت مفيش حاجة تحرج أو تضايق حد".

ونوه في الوقت نفسه، بأن بعض الانتقادات في غير محلها، مشيرًا إلى أن المسلسل لا يحتوي على مشاهد عنصرية أو تمس أي شخص؛ لأنه يُقدم في إطار كوميدي، كما يتضمن فرضيات لمواقف تحدث في الواقع.

ومن أكثر الحلقات إثارة للجدل كانت حلقة "سناء"، والتي دارت حول قضية تتعلق بإثبات النسب، وأثارت هذه الحلقة استياء البعض، بسبب طبيعة الموضوع وطريقة تناوله.

ودافع هشام ماجد عن الحلقة قائلاً: "إذا شرحت القضية لأحد بدون سياقها الكوميدي، قد تبدو صادمة، لكننا قدمناها بروح فكاهية، مع تجنب أي تجاوزات مسيئة".

وفيما يتعلق بالاتهامات بالعنصرية، شدد ماجد على أن المسلسل لا يحمل أي نية للإساءة إلى أي فئة، وأن الكوميديا تعتمد في بعض الأحيان على تضخيم المواقف.

وأضاف: "نحن نقدم كوميديا مستوحاة من الواقع، من دون أي قصد للإهانة أو التجريح"، وأعرب عن أسفه إذا كان هناك من شعر بالإساءة، مؤكداً أن فريق العمل سيحرص على تفادي مثل هذا الجدل مستقبلاً.

وأشار إلى أن حلقة "سناء" من أحب الحلقات بالنسبة له، قائلًا إن الفنانة فدوى عابد واحدة من أهم ضيوف الشرف الذين شاركوا في المسلسل.

واعتبر أن تقديم جزء ثانٍ من المسلسل مسؤولية كبيرة، خاصة في ظل النجاح الذي حققه الجزء الأول، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني استغرق وقتًا طويلًا في الكتابة والاهتمام بالتفاصيل وخلق مواقف أكثر وشكل للقصة مختلف.

مسلسل "أشغال شقة جدا" من بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومحمد محمود، وأحمد عبدالوهاب، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح.