محمد رمضان يمنح شخص ١٠٠ ألف جنيه بسبب مشروب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:30 مساءً - انتهت منذ قليل الحلقة السادسة من برنامج “مدفع رمضان” تقديم الفنان محمد رمضان.

وقرر محمد رمضان في الفقرة الأولى من البرنامج تقديم الجائزة العشوائية إلى أحد الأشخاص الذين لم يجربوا من قبل مشروب اللاتيه قائلا :"هنمشي في الشارع وأول واحد هنلاقي عمره ماشرب لاتيه في ميدان الكيت كات هياخد الجايزة اللي هقوله شربت لاتيه هقوله احيه مش هتكسب"

وظهر رمضان في أحد شوارع منطقك “الكيت كات”، حيث تقابل مع شخص كبير ويقوم رمضان بسؤاله عن تجربته مشروب ال«لاتيه» ليرد الرجل، قائلا :«عمري مشربت لاتيه ده»، ليفوز بـ 100 ألف جنيه لبدء مشروع جديد.

مدفع رمضان 2025: برنامج محمد رمضان الجديد

يُعتبر برنامج "مدفع رمضان" للفنان محمد رمضان إضافة جديدة للخريطة البرامجية الرمضانية لعام 2025. يهدف البرنامج إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب المشاهدين، وذلك من خلال توزيع جوائز قيمة وتحقيق أحلامهم.

فكرة البرنامج:

تدور فكرة البرنامج حول قيام محمد رمضان بجولات في مناطق مختلفة من مصر، حيث يلتقي بالجمهور ويستمع إلى قصصهم وأحلامهم. يقوم رمضان بتحقيق بعض هذه الأحلام، بالإضافة إلى توزيع جوائز مالية وعينية على المشاركين.