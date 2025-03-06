صابرين: مشهد تدخين السجائر بمسلسل أفراح القبة جريء ودخلت في مرحلة تمرد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:30 مساءً - أكدت الفنانة صابرين، أن المشهد الذي ظهرت فيه وهي تدخن السجائر في مسلسل أفراح القبة كان جراءة منها، موضحا أنها وافقت على هذا المشهد لأنها كانت في مرحلة تمرد، وعقبت: "ساعتها كنت بدأت أتمرد على نفسي وكنت شغالة مع مخرج عارف بيعمل إيه".

وأضافت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنها عملت مع المخرج محمد ياسين في مسلسل أفراح القبة وتعلم أنه مخرج قوي ويخرج الممثل في أفضل شكل، موضحة أنه يقدم الدور وعارف أنه له أبعاد نفسية وانسانية والدور حقق نجاح كبير وانطلاقه جديدة لها.

وأشارت صابرين، إلى أن أهم حلم شخصي في حياتها كان انجاب بنت لأنها ليس لها شقيقات بنات، متابعة: "حلمي كنت أخلف بنت وأحلامي في الشغل تحققت وبحلم وبالنسبة للشغل أنا يتعرض عليا ومعرضش نفسي على حد".