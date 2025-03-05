بعد عودتها لزوجها .. شيماء سيف توجه رسالة ليسرا: انتي السبب بعد إعلان المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف عبر عدد كبير من النجوم عن فرحتهم بهذه العودة و إقرأ المزيد

بعد إعلان المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، عبر عدد كبير من النجوم عن فرحتهم بهذه العودة، وكان أبرزهم النجمة يسرا، والتي عبرت عن سعادتها من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، وعلقت على الصلح قائلة : "حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل الشر .. بحبكوا أوي".

لتقوم شيماء سيف بإعادة نشر "ستوري" يسرا من خلال حسابها موضحة أنها السبب في هذا الصلح، وقالت شيماء : "انتي السبب بعد ربنا في رجوعنا ربنا يخليكي ليا يا قلبي وياحظ مين فحياته قلب زي قلبك .. بحبك قد العالم".

يذكر أن المنتج محمد كارتر أعلن عودته إلى زوجته شيماء سيف من خلال نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".

وكانت شيماء سيف قد أعلنت في شهر فبراير الماضي انفصالها عن زوجها محمد كارتر بمنشور عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" .." قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير.