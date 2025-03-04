احتفالا برمضان.. الثقافة تنظم فعاليات متنوعة لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:35 مساءً - قدّم فرع ثقافة الإسكندرية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة للإحتفال بشهر رمضان المبارك.

استهلت الفعاليات التي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من مدرسة أميرة لطفي الرسمية، بمدينة بشاير الخير (٣-٥)، وتضمنت ورشة حكي بعنوان "لماذا نصوم" سردت خلالها منى طه، أخصائي المكتبات كتاب "الشهادتان"، وأوضحت للأطفال ما هية الصوم، وكونه الركن الرابع من أركان الإسلام.

وشهدت الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني، عقد ورشة تصميم لوحات معبرة عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، بإستخدام ورق الكانسون والكرتون والفوم جليتر، تدريب سحر الملاح، مسؤولة المواهب.

كما تضمنت أنشطة متنوعة بالمكتبة المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بدأت بمسابقة ثقافية إعداد وتقديم عبير عمرو مسؤولة النشاط، تلاها فقرة قراءة واطلاع بمشاركة رواد المكتبة من الأطفال.

واختتمت بلقاء بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل كثير الحركة"، تحدثت خلاله د. ميرڤت جاب الله، تفصيليا عن مفهوم النشاط الزائد، بحضور سعيدة الشحات مدير المدرسة، وأشارت إلى ضرورة إدماج هؤلاء الأطفال في أنشطة مفيدة ومتنوعة تتناسب مع مراحلهم العمرية، مؤكدة على أهمية تقديم الرعاية المستمرة لهم ضمن خطة متكاملة تشمل المعالج المختص والأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، ومراعاة الفروق الفردية، وعدم التمييز.

تنفذ فعاليات المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، ومشرف المشروع، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، و استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.