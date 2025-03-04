محمد رمضان يعلق: مدفع رمضان بيستر مايفضحش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:35 مساءً - علق النجم محمد رمضان على فيديو انتشر وآثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر في الفيديو مشهد من فيلم لمحمد رمضان وهو يضرب بنت وولد هاربان على طريقة مشهد ثاني حدث في برنامجه "مدفع رمضان "بين ولد و بنت أصدقاء .

وكتب أحد متابعي محمد رمضان :"واحد وصاحبته هربانين من الكلية ومتطمنين محدش هيشوفهم

محمد رمضان:".

شارك محمد رمضان الفيديو من أحد متابعيه و رد عليه قائلاً :"مدفع_رمضان ???????? بيستر مايفضحش".

وتفاعل الجمهور مع المنشور وجاءت التعليقات كالاتي :"عاش ،عجبني امبارح موقفك لما مصورتش البنت مع الشاب وهما خارجين مع بعض ،كان لازم تسمي البرنامج فضح المستور يفنان ، صار تريند العرب ، نمبر وان".