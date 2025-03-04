تحت رعاية وزير الثقافة... ٦ رمضان.. قطاع المسرح يطلق النسخة التاسعة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:30 مساءً - * تكريم أبطال نصر العاشر من رمضان فى الليلة الخامسة لهل هلالك .

* أصوات شابة وفرق فنية يشاركون فى ليالى هل هلالك .

* "الليلة الكبيرة" و "ورش فنية" للطفل طوال ١٥ ليلة عرض فى "هل هلالك ٩".

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، يطلق قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الخميس ٦ مارس الجاري الموافق ٦ رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى يوم الخميس ٢٠ مارس الموافق ٢٠ رمضان .

حيث تفتتح النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" بمجموعة من الفقرات الغنائية الدينية يقدمها مداح الرسول الفنان "أحمد الكحلاوي" بمصاحبة فرقته الموسيقية .

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بثلاث فرق فنية تابعة للبيت وهم " فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب"، حيث تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية حفلات يوم ٧ و ١٦ مارس، أما الفرقة القومية للفنون الشعبية فتحيي حفلات يوم ٨ و ١٨ مارس، وتحيي فرقة أنغام الشباب حفل يوم ١٧ مارس .

وتحيي الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع للقطاع، حفل يوم ٩ مارس الموافق ٩ رمضان، وتقدم باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي .

وفى الليلة الخامسة للبرنامج يوم ١٠ مارس، واحتفالا بنصر العاشر من رمضان، يتم تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر ٧٣، وأيضا كوكبة من الفنانين الذين قدموا اعمالا فنية وطنية، كما يتم إعلان وتوزيع جوائز النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، ويتغنى الفائزون بالأغاني الفائزة بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمود وحيد بمشاركة فريق كورال هارموني .

ويحيي كوكبة من الأصوات المتميزة والفرق الفنية عدد من ليالي برنامج هل هلالك، حيث تحيي الفنانة "أميرة رضا" حفل يوم ١١ مارس، والفنان "ماهر محمود" حفل يوم ١٢ مارس، والفنانة "آية عبدالله" حفل يوم ١٣ مارس، وفرقة "طبلة الست" حفل يوم ١٤ مارس، والفنان "على الألفي" حفل يوم ١٥ مارس، ويشارك أبناء "مؤسسة رتيبة الحفنى" من ذوي الهمم فى حفل يوم ١٧ مارس، كما تحيي الفنانة "فاطمة عادل" حفل يوم ١٩ مارس، وتختتم الفنانة "فاطمة محمد علي" فعاليات برنامج هل هلالك.