رباعى أوتار يهدى حفله إلى روح محمد عبد الوهاب عبد الفتاح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:30 مساءً - رباعى أوتار يعزف أعمال محمد عبد الوهاب وشوبرت وإلجار على المسرح الصغير

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لرباعى أوتار إهداءً لروح الدكتور محمد عبد الوهاب عبد الفتاح رائد الموسيقى الإليكترونية بمشاركة العازفين ياسر غنيم - خالد سمير - أحمد محمود ( فيولينة ) ، عصام عبد الحميد ( فيولا ) ، ومحمد عبد الفتاح ( تشيللو ) وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ٧ مارس على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مجموعة من أبرز أعمال المؤلف الموسيقى محمد عبد الوهاب عبد الفتاح منها "منمنمات"، إلى جانب مختارات من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية منها الرباعية الثالثة عشرة لشوبرت ، دائم لأوتكار نوفاتشيك ، ومرحبًا يا حبيبي لإدوارد إلجار .

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الوهاب عبد الفتاح يعد أحد أبرز المبدعين الموسيقيين المصريين، أسس إتجاهًا فنيًا فريدًا يمزج بين الموسيقى والتقنيات البصرية والمسرحية، مستندًا إلى نظريته الخاصة "مسرحة الصوت" وأفلمة الموسيقى" التي جعلته رائدًا في مدرسة الوسائط الإلكترونية المتعددة.