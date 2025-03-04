الواجهات الرئيسية لمقر بورصة برلين السياحية الدولية (Messe Berlin) تتزين بشعار الحملات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:25 صباحاً - - الصور الدعائية للمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر وصور المتحف المصري الكبير تملأ الشوارع المحيطة بمقر البورصة

- علم مصر يرفرف عالياً وسط أعلام دول العالم التي زينت الشوارع المؤدية إلى مقر البورصة

تصدرت صور المقومات والوجهات والمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر وشعار الحملات الدعائية للمقصد السياحي المصري "مصر ... تنوع سياحي لا مثيل له" الواجهات الرئيسية لمبني أرض المعارض (Messe Berlin) والمخصص لإقامة بورصة برلين السياحية الدولية بألمانيا (ITB) والمقرر افتتاحها اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس وتستمر فعالياتها حتى 6 مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية الإعلانية التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة ITB.

كما تم اختيار الأماكن المتميزة لوضع الصور واللافتات الدعائية الإعلانية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بالشوارع المحيطة بمقر البورصة والتي تتزين حالياً بصور عن المتحف المصري الكبير والذي سيتم افتتاحه كاملاً رسمياً يوم 3 يوليو القادم، والشواطئ المشمسة ذات المياه الصافية والمواقع الأثرية الفريدة في مصر، هذا بالإضافة إلى علم مصر الذي يرفرف عالياً وسط أعلام دول العالم التي زينت الشوارع المؤدية إلى مقر البورصة.

ومن المقرر أن يفتتح اليوم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية الدولية والذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع، ويضم 118 عارض من بينهم 47 شركة سياحة و67 فندق، بالإضافة إلى 3 شركات طيران علاوة على مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، بالإضافة إلى تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وقد جاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني، ويضم شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة وما تتمتع به من ثراء في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والتي لا يضاهي مثلها في العالم.

كما تم تخصيص جزء من الجناح للمأكولات والمشروبات المصرية التقليدية والتراثية التي يتميز بها المطبخ المصري، هذا بالإضافة الأنشطة الفلكلورية المصاحبة والتي يتم تقديمها للجمهور.

ومن الجدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية الدولية تعد إحدى أهم وأكبر المعارض السياحية التي تُقام على مستوى العالم وملتقى دولي للمتخصصين بصناعة السياحة حيث تحظى بحضور عدد كبير من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.