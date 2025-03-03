بعد انفصالهما..محمد كارتر يعلن عودته لـ شيماء سيف أعلن المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف بعد انفصالهما عن بعضهما البعض بصورة رسمية خلال الشهر إقرأ المزيد

أعلن المنتج محمد كارتر عن عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، بعد انفصالهما عن بعضهما البعض بصورة رسمية خلال الشهر الماضي، إذ نشر صورة تجمعها عبر صفحته على " انستغرام" معلقاً" اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حببتي رجعت لحضني".

ولقى منشور محمد كارتر تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من النجوم والمشاهير الذين عبروا عن فرحتهم بعودة الثنائي لبعضهما من جديد، ومن بينهم خالد عليش الذي كتب قائلاً" ربنا يخليكم لبعض"، وأيضاُ إنجي علي التي عبرت عن سعادتها من خلال تعليق " الله الله ما شاء الله يخليكوا لبعض.

يذكر أن شيماء سيف أعلنت في شهر فبراير الماضي انفصالها عن زوجها محمد كارتر بمنشور عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" .." قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".