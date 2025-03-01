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تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان

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تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 02:32 مساءً - قام الفنان تامر حسني بمشاركة نصيحة جديدة مع جمهوره بمناسبة روحانيات شهر رمضان.

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “بروحانيات شهر رمضان الكريم زي ما متعودين اني بحاول من واقع الدنيا و مشواري الشخصي اي شيء بتعلمه لازم اوصلهلكم بعيداً عن الفن تماماً ….عمركم شوفتوا حد عايز يطلع خطوه قدام و باصص وراه أكيد مش هيعرف .. طب هل في حد ممكن يبدأ جزء جديد في كتاب حياته و ليكن الجزء الثاني و هو قاعد لسه بيقرأ الجزء الأولاني أكيد لا طب يعمل إيه ؟؟؟؟؟؟؟ أقولك انا … ما دام خلص الجزء الأول او خلص اخر صفحة في الجزء الأول يقلب الصفحة بس كده و يركز في حاضره لأن اللي فات مش هيعرف يغير فيه حاجة فا ليه بيضيع وقت مع اللي فات طب الحاضر أولى إنسى اللي فات يا صاحبي و أقلب الصفحة يلا و ابدأ حالاً محدش هينفعك و العمر بيجري و لو لسة في ماضيك و مخلصتش الصفحة حاول تخلصها بأحسن طريقة على قد ما تقدر عشان تفتح الجديدة بروح أجمل يلا إنسى كل اللي تعبك زمان و كل ما تحبط إفتكر إنك مدام صحيت ليوم جديد و لسة عايش ما موتّش … أعرف ان لسة ربنا عايز منك حاجات يعني ليك لازمة كبيرة جداً يلا قوم دور عليها و اقلب الصفحة و ابدأ بصفحة جديدة جميلة زيك، والله والله ده كلام حقيقي من واقع الحياة و من واقع تجربة أي حد حلم و قدر يحقق أحلامه، مادام صحيت أنت ليك لازمة قوم يلا أقلب الصفحة".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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