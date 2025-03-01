وزارة الثقافة تحتفي بالدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي بالمركز القومي للترجمة وتكرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 01:31 مساءً - في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الفكر والإبداع في مصر، نظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالتعاون مع مركز التراث الشعبي بكلية الآداب – جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة نجلاء رأفت، مؤتمرًا علميًا مساء الخميس 27 فبراير، بقاعة طه حسين بالمركز، لتسليط الضوء على النتاج العلمي والإبداعي للأستاذ الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، أحد أبرز النقاد والمبدعين المصريين.

تناول المؤتمر مسيرة الحجاجي في مجالات الأدب الحديث والقديم، والأدب الشعبي، والمسرح، والنقد، والكتابة الإبداعية، وذلك في إطار مبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي مصر، عبر ترجمة أعمالهم إلى لغات أخرى. وقد تم تخصيص النسخة الخامسة عشرة من مسابقة “كشاف المترجمين” لهذا العام لتسليط الضوء على إبداعاته.

وخلال كلمتها بالمؤتمر، قالت الدكتورة كرمة سامي:

“شمس الدين الحجاجي هو ناقد يمثلني ويعبر عني، فهو أكثر أهمية من النقاد الأجانب الذين استندت إليهم في دراستي، بسبب الدفء الذي ينبعث من كتاباته، ومزيج الإبداع، والأخلاق، والإخلاص، والمصداقية الذي يميز أسلوبه.” كما أشادت بكتاباته التي تربط بين الأسطورة والمسرح، مشيرة إلى تأثيره العميق في المجال النقدي والفني.

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار المفكرين والأكاديميين المصريين، من بينهم الدكتور سامي سليمان، الدكتور خالد أبو الليل، الدكتورة سحر محمد فتحي، الدكتور خيري دومة، الدكتور علاء الجابري، الدكتورة عزة شبل، الدكتور تامر فايز، والدكتورة غادة سويلم، إلى جانب عدد من أساتذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة القاهرة ومركز التراث الشعبي.

وفي ختام الفعالية، قامت الدكتورة كرمة سامي والدكتور سامي سليمان بتكريم الفائزين في مسابقة “كشاف المترجمين”، تأكيدًا على دور المركز في دعم المترجمين الشباب وإبراز إبداعات الكتاب المصريين أمام العالم.