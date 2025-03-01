المسلماني : تلاوات لأول مرة ومفاجأة كبري قريباً

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 12:34 مساءً - تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم .

علي صعيد خريطة الآذان تم ضم آذان الشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلي قائمة الآذان ، ليصبح آذان إذاعة القرآن الكريم بصوت (٩) من عمالقة المدرسة المصرية ، علي أن يكون آذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت . وتضم قائمة الآذان أصحاب الفضيلة : محمد رفعت ، ومحمود خليل الحصري ، ومحمد صديق المنشاوي ، وعبد الباسط عبد الصمد ، وعلي محمود ، وطه الفشني ، وسيد النقشبندي .

أما علي صعيد خريطة التلاوة .. فسوف يستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم إلي (١٨) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة ، كما سيستمع إلي تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام ١٩٣٤ ، لم تتم إذاعتها من قبل، وتذيعها إذاعة القرآن الكريم بعد ٩١ عاماً من تسجيلها.

وسوف تبث إذاعة القرآن الكريم أيضاً تلاوات نادرة لم تدع من قبل للشيخ طه الفشني ، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية اليوم : يجري الإعداد حالياً لمفاجأة كبري في إطار العودة القوية لإذاعة القرآن الكريم ، سوف يتم الإعلان عنها قريباً.